La atleta canadiense que le cambió la vida a un perrito de Lima 2019 tras llevárselo a Canadá | FOTOS

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fueron una plaza para todos, incluso para los perritos que tuvieron su acreditación para ingresar a todas las sedes de los Panamericanos. Y es que la atleta canadiense, Caroline Archabault, tuvo un lindo gesto con un animal callejero en el distrito de La Molina.

Archabault adoptó un can y se lo llevó con ella a Canadá y dijo que todo ser merece una vida digna. "Todos merecen ser rescatado cuando está en problemas. He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo, incluso si sucede en Perú”, dijo la deportista.

La deportista bautizó al animal con el nombre de Milko y cuando terminaron los Juegos Panamericanos viajó a Motreal, su nuevo hogar junto a Caroline. La deportista ha comunicado que tanto ella como el perrito la pasan bien y que incluso ha juntado a Milko con sus demás animales.

La adopción de Milko pasó por varios procesos, así lo contó la voluntaria de Lima 2019, Guadalupe Chancas, quien ayudó a Caroline hasta con el tema del idioma. "Yo hablo inglés así que me ofrecí ayudarla. Me dijo que quería adoptar al perro y llevárselo a Montreal. Le explique que necesitaba pasar por un proceso; vacunas, permisos, cuarentena, papeleo, etc. y ella solo dijo ‘Perfecto, lo hago y me lo llevo’", reveló.

Más noticias en otros medios

Conoce a los nadadores peruanos de los juegos Parapanamericanos 2019

¿Universitario de Deportes dejará el Monumental para mudarse al Lolo Fernandez?