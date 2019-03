Conoce la lista de convocadas para la preselección peruana de vóley

Un año de grandes retos. La selección peruana de vóley femenino -categoría mayores- va tomando forma luego de unos meses bajo la dirección técnica del español Francisco Hervás, quien ya definió a las convocadas que integrarán la preselección nacional con miras a importantes torneos como la Copa Panamericana, los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Campeonato Sudamericano, todos con sede en nuestro país.

Las convocadas

En total son 22 las voleibolistas elegidas por el comando técnico para realizar los respectivos entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Si bien el inicio de la preparación está pactado para el jueves 7 de marzo, las chicas que disputen las semifinales de la Liga Nacional Superior de Vóley y los play off de la liga francesa y brasileña podrán integrarse más adelante conforme vayan quedando libres. Por ejemplo, las eliminadas en semifinales deberán asistir el 14 de marzo – si no hay partido extra – y el 18 si lo hubiera, mientras que aquellas que disputen las finales se incorporarán el 21, si no hay partido extra, y el 28 de este mes si lo hubiera.

Dentro de la lista de jugadoras del torneo local se encuentran Shiamara Almeida, Karla Ortiz, Maguilaura Frías, Daniela Uribe, Lucía Magallanes, Alexandra Muñoz, Cristina Cuba, Gina López, Yujhamy Mosquera, Diana de la Peña, Pamela Barrera, Sandra Ostos, Angélica Aquino, Leslie Leyva, Katerine Regalado, Mirian Patiño, Esmeralda Sánchez y la novedosa inclusión de la atacante, Thaisa McLeod, quien luego de años triunfando en las categorías juveniles tendrá su primera experiencia en la absoluta a sus 17 años. Desde el extranjero se unirán a los trabajos del profesor Hervás la destacada Ángela Leyva (club Osasco de la Liga Brasileña), la armadora Zoila La Rosa, la central Clarivett Yllescas y la líbero Vanessa Palacios, todas estas integrantes del club Vc Marcq en Baroeul, Francia.

Lo que viene

Como parte de su preparación, la Federación Peruana de Vóley ha programado distintos viajes para que la 'Bicolor' pueda disputar duelos amistosos de alto nivel. El primer destino será Europa donde se enfrentarán a Eslovenia y España del 6 al 25 de mayo, luego viajarán a Corea del 27 de mayo al 02 de junio y por último arribarán a Japón del 03 al 09 de junio.

DATO: Cabe señalar que la Copa Panamericana se realizará del 4 al 15 de julio, mientras que los Juegos Panamericanos se llevarán a cabo del 7 al 11 de agosto.

LEE ADEMÁS