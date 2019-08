Calendario de vóley femenino en Lima 2019: conoce la programación de todos los partidos

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos aún continúan y esta semana se dará inicio al campeonato de vóley femenino, que se disputará en el Polideportivo del Callao.

La selección peruana de vóley femenino es dirigida por Francisco Hervás y buscará ganar una medalla en Lima 2019. Perú debuta este miércoles 7 de agosto ante Canadá desde las 8:30 p.m., por el Grupo A.

Lima 2019 | ¿Cómo se jugará el vóley femenino en los Juegos Panamericanos?

Se harán dos series (A y B) con cuatro equipos cada uno y jugarán todos contra todos. Los primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales, donde los ganadores jugará la final por la medalla de oro.

Lima 2019 | Fecha y horarios para ver el vóley femenino en los Juegos Panamericanos

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana

Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina

Fase final

10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)