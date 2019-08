Aldo Corzo fue troleado por Roberto Siucho tras posar con la antorcha de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | FOTO

No lo suelta. Los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 tendrán su inauguración este viernes 23 de agosto en el estadio Nacional, los deportistas parapanamericanos lucharán por conseguir sus medallas y cumplir con la meta de lograr 10 medallas en este nuevo evento deportivo.

La antorcha que iluminará el estadio Nacional este fin de semana ha sido paseada por varios distritos de la capital y también varios deportistas la lucieron. Uno de ellos fue Aldo Corzo, el lateral de la selección peruana y de Universitario se mostró más que contento y subió una foto a su cuenta de Instagram.

Además de la antorcha, Aldo Corzo lució un curioso polo blanco con cuello y fue el momento perfecto de Roberto Siucho para trolear al jugador de la 'bicolor'. "Bebito buen polo, ahora si tienes cuello", le comentó Siucho a Corzo en Instagram.

El popular 'Maso' no dudó en responderle y reírse del comentario: "Ya vas a ver pelado, te voy a chapar pende****". Los miles de seguidores que tiene el jugador de Universitario respondieron con risas a lo que había sucedido y no dejaron de vacilar al ex defensa de Deportivo Municipal.

