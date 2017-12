Zlatan Ibrahimovic expresó su lado más sensible por Navidad. Y es que el delantero sorprendió a los niños de la Fundación Manchester United al llevarle regalos por fiestas. El vídeo fue publicado en las redes oficiales del club inglés.

En las imágenes se aprecia a Zlatan Ibrahimovic llevando varias bolsas llenas de regalos, camisetas firmadas por sus compañeros de equipo, videojuegos y diferentes accesorios deportivos.

Grande fue la sorpresa de los niños cuando vieron ingresar a Zlatan Ibrahimovic con todos los regalos. El sueco tuvo un noble gesto con los pequeños en la víspera de la Navidad.

"No puedo creer que haya conocido a Zlatan Ibrahimovic y él me dio FIFA 18. ¡No puedo creerlo! Solo tengo nueve años y esto me está sucediendo, ¡es el mejor día de mi vida!", sostuvo Shia, uno de los niños de la Fundación Manchester United.

Esta fue una de las tantas sorpresas que el club rojo preparó por Navidad y en la que Zlatan Ibrahimovic fue el encargado de hacerlo realidad.

Aquí puedes ver el vídeo