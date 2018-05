Zlatan Ibrahimovic fue expulsado por un 'lapo' al rival [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic protagonizó una acción polémica en la MLS que se decidió con el VAR. El delantero sueco fue titular en la victoria de Los Angeles Galaxy ante Montreal Impact en condición de visitante. Sin embargo, el sueco dejó a su equipo con 10 hombres al minuto 41, algo que condicionó el rendimiento de su equipo, que finalmente se llevaría la victoria por 0-1.

El sueco le tiró un 'lapo' al lateral derecho Michael Petrasso. En primera instancia, el jugador de Montreal Impact solo reacciona tomándose la cabeza, pero luego se tira al césped para agravar la agresión. La jugada se decidió por el VAR y finalmente, Zlatan Ibrahimovic fue expulsado.

Tras la expulsión, Los Angeles Galaxy pudieron llevarse la victoria gracias al gol de Ola Kamara al minuto 74 del partido. Con este resultado, el equipo de Zlatan Ibrahimovic marcha en la séptima posición de la Conferencia Oeste con 13 puntos en 11 jornadas jugadas.

VAR has spoken.



Zlatan sees red for the first time in MLS. pic.twitter.com/cdeu9s5gpb