Zlatan Ibrahimovic destrozó a Cristiano Ronaldo por fichar con Juventus

Ha pasado poco más de un mes desde que Cristiano Ronaldo brindó una entrevista para La Gazzetta Dello Sport (Italia) en la que lanzó un reto a Lionel Messi: el portugués invitaba al argentino a que acepte el reto de ir a la Serie A así como lo había hecho él cuando dejó Real Madrid por Juventus.

A las semanas, Lionel Messi respondió e indicó que se sentía bastante cómodo en Barcelona.

Pero no es el único. Zlatan Ibrahimovic también le mandó un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Cristiano está hablando de nuevos desafíos y llama desafío a jugar en un club donde es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años ?¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no es un desafío en absoluto, eso es una tontería", indicó el jugador sueco.

Cabe recordar que Zlatan Ibrahimovic extendió su contrato con Los Angeles Galaxy por un año más y será dirigido por el exentrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

