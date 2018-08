Ibrahimovic arremete contra Guardiola con polémica comparación

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic guarda un mal recuerdo de Pep Guardiola, cuando lo dirigió en el Barcelona en la temporada 2009/10.

Zlatan Ibrahimovic volvió a hablar mal del técnico español y lo culpó de su paso poco productivo en el conjunto catalán. " La segunda mitad de la temporada fue un desafío para mí porque llegué a una situación en la que el entrenador no me hablaba. Eso fue algo nuevo para mí", dijo en ESPN.

No aprovechó sus cualidades

El sueco, que ahora juega en la MLS, explicó que Pep Guardiola nunca supo sacar su mejor rendimiento e hizo una polémica comparación. "Cuando me comprás, estás comprando una Ferrari. Si manejas una Ferrari, ponés combustible premium en el tanque, manejas por una autopista y pisás el acelerador. Guardiola lo llenó con diesel y dio una vuelta por el campo. Si quería eso, debería haberse comprado un Fiat desde el principio".

Finalmente, habló sobre su salida del equipo. "Cuando estaba en Barcelona, lo resolví diciendo: 'si tienes un problema, lo resolveré por ti, me voy. No me quedaré y te daré problemas, no soy ese tipo'".

LEE ADEMÁS: