Zinedine Zidane pidió el VAR tras las polémicas del Barcelona-Madrid

Real Madrid se llevó un amargo empate tras su visita al Camp Nou. El partido bien pudo acabar con una victoria para los dirigidos por Zinedine Zidane, pues tras el gol de Gareth Bale que puso 2 a 2 el partido, Jordi Alba le cometió un claro penal a Marcelo que no fue cobrado.

Por tal motivo, Zinedine Zidane hizo un pedido especial para la siguiente temporada: "Ahora no hay VAR y el próximo año ya veremos. No va a cambiar nada porque ahora no hay (videoarbitraje). Con el VAR va a cambiar y veremos cómo acaba un partido así", afirmó el técnico de Real Madrid tras el clásico.

La falta de Luis Suárez que generó el gol de Lionel Messi

Además, tras el empate en el Camp Nou, Zinedine Zidane hizo un análisis al resultado: "Hicimos un buen partido jugando once contra once, teniendo ocasiones. Y en la segunda, contra diez, ha sido peor para nosotros. Teníamos que tener más paciencia y no estuvimos acertados. No cambia nada, no perdemos y hay que felicitar al Barcelona", finalizó el técnico de la 'Casa Blanca'.

Este fue el empate número 50 en la historia de los clásicos del fútbol español, donde aún se mantiene la ventaja de 95 a favor del Real Madrid contra 93 para el Barcelona.

