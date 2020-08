Por Paul Cominges

Regresó la Champions League para alegría de todos los que nos gusta el fútbol. Aunque no de manera ideal porque todavía no está autorizado el ingreso del hincha.

Quiero escribir sobre el Manchester City-Real Madrid. Dos equipos de gran nivel con el antecedente del partido de ida donde los “cityzens” ganaron 2-1 como visitantes y eso les daba cierta ventaja. Al frente estaba la “Casa Blanca” que está acostumbrada y sabe enfrentar estas instancias. Pero esta vez me gustaría dejar un poco de lado el resultado.

Los dirigidos por Guardiola fueron los justos ganadores y ejecutaron bien su plan. Sobre todo, resalto que nunca salieron a especular. No se defendieron cerca de su arco para cuidar la victoria en Madrid, y nunca demoraron el juego. Es decir, respetó el espectáculo y al hincha que lo seguía desde casa y es un detalle a resaltar porque muestra que en el fútbol no sólo importa el resultado.

En el otro lado estaba el Real Madrid liderado por Zinedine Zidane, que es a quien me gustaría referirme. El Madrid ha encontrado una idea clara de juego, respetando la pelota. Ya no juega más a lanzarle la pelota al delantero para ver qué pasa, buscando así la compañía de la suerte. Mejoró colectivamente sin la presencia de Cristiano Ronaldo (y esa no es una tarea que pueda hacer cualquier plantel).

Zidane ha conseguido configurar un equipo con una mixtura de jóvenes y experimentados. Además, se percibe que ha generado confianza en sus jugadores (Benzema es el mejor ejemplo). La capacidad que tiene para transmitir con su sola presencia, sin necesidad de gritar, me ha impresionado. Su empoderamiento está basado en el ejemplo y en su toma de decisiones. Hasta hoy lo había visto siempre ganar, pero ahora que le tocó perder, siguió siendo el mismo. Esto amigos es una gran lección que me llevo.

Perder duele y no tengo duda que Zidane no durmió. El resultado es importante y el Madrid quedó eliminado, pero demostró tener un plan de juego. En el fútbol como en la vida no siempre se puede ganar. ¡Gracias a los dos, por el respeto a la pelota y por siempre querer salir a jugar bien para triunfar!

