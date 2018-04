Zinedine Zidane explotó contra los que dicen que no fue penal

Como lo ha sido desde el miércoles, día en que ocurrió el polémico penal a favor del Real Madrid ante Juventus, nadie ha dejado de hablar de esta jugada. Por eso, el técnico Zinedine Zidane respondió fuerte y claro ante ello.

"Cada uno puede opinar si hay penalti o no, no voy a discutir, pero estoy indignado cuando la gente habla de robo. Lo que estamos haciendo molesta a mucha gente y esto no lo podemos cambiar. Yo voy a defender a los míos, que han hecho un partido enorme y sin duda merecíamos pasar", declaró Zinedine Zidane en conferencia de prensa.

"Veo normal que se pueda opinar pero decir que es un robo y no solo aquí, ver también la prensa extranjera es para pensar. Lo hicimos muy bien y al final estamos en semifinal. No voy a contestar a jugadores, pero no me podéis hablar de robo", añadió el técnico de Real Madrid.

Además, le mandó un mensaje a todos los antimadridistas: "Hay antimadridistas y nadie los va a cambiar, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. La historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo y cuando eres el mejor, creas un poco de envidia", afirmó Zinedine Zidane.

