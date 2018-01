Zinedine Zidane: "Estoy cansado de escuchar que Real Madrid está mal"

Zinedine Zidane habló fuerte sobre la posible crisis que atraviesa Real Madrid. El técnico francés no se guardó nada y aseguró que no están muertos, pese a ir 16 puntos abajo del líder Barcelona. 'Zizou' se mostró incómodo por los comentarios y noticias que salieron en las últimas horas sobre su posible salida del club y reveló estar cansado de escuchar hablar de 'problemas' en la interna merengue.

"Estoy cansado de escuchar que el Real Madrid está mal. Es fácil decir que todo está mal. Pero sabéis que no es todo negativo aquí. Es muy bonito hablar en negativo del Real Madrid, vende más", declaró Zinedine Zidane en rueda de prensa.

No escucha críticas

Zinedine Zidane también aseguró que ponerle mayor atención a los malos resultados de Real Madrid genera mayor interés en los hinchas, pero la realidad del cuadro madridista no sería como se expone. El técnico francés aseguró que parte de su estrategia para salir del mal momento es no escuchar las críticas y seguir trabajando con tranquilidad.

"Lo que no tenemos que hacer es escuchar lo que se dice. Escuchar lo mínimo. Todo lo que se dice del Real Madrid es negativo y eso no es así, yo no lo veo así. La situación es la que hay y tenemos que sacar lo positivo, estamos vivos en todas las cosas y sacar adelante. No estamos tan mal como se puede decir", concluyó Zinedine Zidane.

