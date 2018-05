Zidane sobre Cristiano: "Haremos lo posible para que juegue la final"

Cristiano Ronaldo preocupó a todos en Real Madrid tras la lesión que sufrió en su tobillo, pues salió cambiado en el entretiempo al no aguantar más con el dolor. Zinedine Zidane, técnico merengue, habló sobre la lesión del portugués y le restó importancia al dolor mostrado por el jugador.

"Su tobillo estaba un poco hinchado, pero le dije que no era mucho, por el momento no se siente bien, pero creo que no está tan mal, lo veremos mañana con la resonancia magnética", dijo Zinedine Zidane sobre la lesión de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, dejó una frase que podría preocupar de cara a la final de Champions League que será el próximo 26 de mayo en Kiev ante Liverpool: "Haremos todo lo posible para que esté allí", afirmó el técnico merengue.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo se lesionó tras el gol anotado por una dura entrada de Gerard Piqué. Este gol de Cristiano fue el número 18 anotado en clásicos, el 12 marcado en el Camp Nou y también fue el gol 400 de Real Madrid ante Barcelona.

