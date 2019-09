Zidane ante plaga de lesiones en Real Madrid: "Preocupado no estoy, molesto sí"

Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, aseguró estar "molesto" pero no preocupado por la plaga de lesiones que sufre el Real Madrid, argumentó que no es por una mala preparación física y defendió a su equipo de trabajo, apuntando directamente a la cantidad de partidos que encara un futbolista como responsable.

La lesión de Mendy hace crecer el debate sobre la preparación de los jugadores del Real Madrid y Zidane salió al paso. "La preparación no ha cambiado", dijo. "Todos los preparadores físicos piensan en el bien del equipo, son gente muy válida y profesional que han ganado mucho".

"Creo en la gente con la que trabajo aunque luego cada uno opina y se dice que la preparación es mala. Necesitamos respeto a la gente que siempre ha demostrado. Trabajamos muy bien en pretemporada y las lesiones llegan por muchos factores que entran en juego y que hay que aceptarlas", añadió.

Defendió Zidane que el problema con las lesiones no es exclusivo del Real Madrid y que numerosos equipos lo están sufriendo, por lo que apuntó a una evolución del fútbol, sin descanso para jugadores, como principal factor. Aprovechó para defender los días de descanso después de la controversia que generó el concedido tras la dura derrota de París.

"El jugador actual y sobre todo en el Real Madrid tiene que jugar cada tres días y va con su selección. No tiene tiempo para descansar. Antes teníamos 40 o 45 partidos al año y ahora tienen 60. El fútbol ha cambiado y se paga caro", reflexionó.

"Es complicado cuando 18 jugadores se van con su selección y no paran. Es importante explicar a los que criticaban que diese un día de descanso que no es por perder o ganar, hay una planificación porque en 21 días tenemos siete partidos. La gente debe saber que el descanso se planifica, que el jugador no es una máquina. Tiene gente trabajando su recuperación pero no es suficiente", agregó.

Lamentó Zidane el momento en el que llega una nueva lesión para Ferland Mendy. "Me molesta verle otra vez fuera. Estaba bien pero son muchos partidos y son cosas que pueden pasar. Paciencia, tranquilidad, a recuperarse rápidamente y veremos quién juega mañana", dijo sobre el lateral izquierdo que se queda vacío sin el francés ni Marcelo.

Se queda el técnico francés sin laterales izquierdos natos, con Marcelo aún lesionado y trabajando en solitario ya sobre el césped con y sin balón. Hasta su regreso, tendrá que improvisar Zidane, que cuenta con la opción de modificar la posición de Nacho Fernández o tirar del Castilla. Fran García ya se entrenó con el primer equipo.

El técnico madridista habló sobre cómo se siente cada vez que llega una lesión que afecta a sus planes. "Preocupado no estoy, molesto sí. Me molesta muchísimo, porque no quiero a mis jugadores lesionados pero es una parte del fútbol que no controlamos muy bien. Les cuidamos mucho, la gente que trabaja aquí es muy buena pero no vale solo eso, de vez en cuando hay lesiones y hay que aceptarlo".

Luka Modric e Isco Alarcón dieron el último paso en sus planes de recuperación incorporándose a la dinámica de grupo, del que se ausentó Ferland Mendy, último futbolista en caer lesionado en la plantilla del Real Madrid.

La mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid se inició con una foto de familia con los premiados en la gala de la FIFA "The Best" 2019 celebrada el lunes noche en Milán. Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Eden Hazard integraron el once del año, los mejores futbolistas en sus demarcaciones.

El galardón individual lo compartieron los cuatro jugadores con todos sus compañeros, en una foto que se realizaron antes del inicio de un entrenamiento del que se ausentó Mendy. El lateral francés se sometió a una resonancia magnética que confirmó las peores noticias para Zinedine Zidane, una nueva lesión muscular.

Las buenas noticias para el técnico madridista las dieron Modric e Isco, que ya trabajan al mismo ritmo que sus compañeros una vez superadas sus lesiones musculares. Zidane decidirá si aún están cortos de forma para volver o si los introduce en la convocatoria para medirse el miércoles a Osasuna en el Santiago Bernabéu, donde serán baja por lesión Marco Asensio, Marcelo y Mendy.

Fuente: EFE