Yuri Cortez, el famoso fotógrafo de Rusia 2018, es invitado a Croacia

Durante las semifinales del mundial de Rusia 2018 ocurrió un hecho que será recordado por todos los seguidores del mundial, sobre todo para el fotógrafo de la agencia AFP que fue 'aplastado' por todos los jugadores croatas durante el partido contra Inglaterra.

Y es que luego de la algarabía del momento, los croatas se disculparon con el gráfico salvadoreño y le agradecieron por la buena onda después del 'mal' rato. Asimismo, en la final del mundial, la suerte no estuvo del lado de la selección croata, ya que se quedaron con la medalla de plata.

Ahora, luego de casi de tres semanas del recordado partido entre croatas e ingleses, la Oficina de Turismo de Croacia ha realizado una invitación especial a Yuri Cortez para pasar una vacaciones en el país europeo. "Asegúrese únicamente de traer su buen humor y su cámara de fotos, precísenos las condiciones en las que le gustaría visitar Croacia" le escribieron.

De la misma manera, la respuesta del fotografo fue inmediata. "Encantado de ir, recibí la llamada directa del director de la Oficina de Turismo, hablamos unos minutos y me dijo que estaba invitado para conocer el país, para conocer todas sus bellezas, toda su comida, toda su cultura, y que no me preocupara por los gastos, que todo estaba cubierto y que solo les dijera la fecha en que podía ir" precisó Cortez.

Finalmente, el fotógrafo que actualmente trabaja en México, se atrevió a bromear con lo ocurrido durante el mundial. "Pienso que va a haber una oportunidad en que los pueda volver a ver de cerca. No encima mío, pero de cerca" finalizó.

