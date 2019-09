YouTube VIRAL | Carlos Bilardo y la razón por la que los choros nunca se desgarran | VIDEO

¿Pasan por algún tratamiento o cómo? El técnico argentino, Carlos Bilardo, tuvo una curiosa entrevista en TyC Sports, el ex DT de la selección argentina pasó por una serie de preguntas y en una de ellas, se le preguntó acerca de los desgarros en los rateros, aprovechando que Bilardo es médico.

El exfutbolista argentino que dirigió a Diego Maradona fue consultado: ¿Doctor, por qué no se desgarran los ladrones? El DT dijo no entender por qué no se desgarran y respondió.

"Eso es lo que yo me pregunto siempre. Los desgraciados pican como locos. Yo una vez dije que tenían que entrenar, no puede ser que corran 100 metros y no se desgarren", indicó el argentino. El video se ha convertido en viral en las redes sociales y sus seguidores vienen compartiendo el video en sus cuentas.

TAMBIÉN LEE

Perú vs. Ecuador | Ricardo Gareca sobre el 'pedido' de Paolo Guerrero: "Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí"

¿Se repetirá ante Perú? Brasil usará alineación inédita frente a Colombia en amistoso FIFA | FOTO