Davinson Sánchez embiste a Neymar y lo estrella de cara contra panel luminoso | VIDEO

Pudo ser peor. Neymar fue el protagonista de una aparatosa caída la noche del viernes cuando Brasil y Colombia disputaron un amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami. El atacante del 'Scratch' chocó contra Davison Sánchez y se estrelló de cara contra un panel publicitario de luces led.

Sobre los 72 minutos del partido, Neymar fue a disputar un balón por la izquierda con Davison Sánchez quien fue a chocarlo. Es cierto que usó el hombro, pero impactó en la espalda de Neymar y esto desató la durísima caída.

Neymar no pudo controlar su cuerpo por el fuerte impacto del colombiano, trastabilló y su cuerpo resbaló en el césped mojado del estadio de Miami hasta estrellarse de cara contra el panel publicitario. Aofrtunadamente para él, estos anuncios tienen gomas de protección que evitaron una lesión mayor.

El brasileño se quedó buen rato tendido en el piso y cuando reaccionó fue en busca de su agresor para increparlo, mientras que los jugadores de ambas selecciones se encontraban alrededor suyo tratando de calmar los ánimos caldeados de 'Ney'.

Davinson Sanchez sends Neymar head first into the advertising boards.



Big Dave absolutely loves to flatten a forward and given Neymars history with Colombia, clearly enjoyed this one.



A bit reckless though and a decent penalty shout. pic.twitter.com/ZZNM4Mqfty