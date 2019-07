Golazo de Raúl Ruidíaz en la MLS es la mejor jugada de la semana y nominado a mejor gol | VIDEO

Un golazo como el que marcó Raúl Ruidíaz, merece estar en lo más alto de todos los rankings y ya está pasando. El tanto que marcó el delantero peruano en el choque entre Seattle Sounders contra Atlanta United ha sido nominado a mejor gol de la semana sin dejar de mencionar que la MLS lo eligió como la jugada de esta semana 19 del torneo.

A través del Twitter, la MLS anunció las 10 jugadas más destacadas con un conteo regresivo y la del peruano, sacándose a cuanto rival se cruzó en su camino, y definiendo a contra bote, destacó por encima del resto.

Pero eso no es todo, al haber sido un golazo, el marcado por Raúl Ruidíaz, fue considerado entre los cinco mejores de la semana y puesto a votación de los hinchas para que escojan cuál fue el mejor de esta última fecha.

El peruano compite contra el tiro libre perfecto de Jozy Altidore (Toronto FC), La definición sutil y en primera de Quincy Amarikwa (DC United), el zurdazo de Sam Nicholson (Colorado Rapids) tras gran jugada personal y el tanto de Jefferson Savarino (Real Salt Lake) que tras bajarla en el aire con la derecha, definición con un zurdazo cruzado.

Recordemos que Raúl Rudíaz lleva siete tantos en la presente temporada de la MLS y se erige como el máximo goleador de Seattle Sounders que marcha segundo en su conferencia.

Counting down the top 10 plays of Week 19 pic.twitter.com/V9Ay19nG9w

— Major League Soccer (@MLS) July 15, 2019