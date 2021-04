Mientras que Edison Flores se prepara para el inicio de la temporada de la MLS, su compañero en DC United, Yordy Reyna, no la pasa tan bien. La ‘Magia’ sufrió una lesión en el encuentro amistoso contra el Loudoun United y quedó fuera de, por lo menos, los ocho primeros cotejos.

“D.C. United anunció hoy que el mediocampista Yordy Reyna ha sido incluido en la lista de lesionados después de sufrir una lesión en el tendón de la corva de grado tres en el amistoso contra Loudoun United FC el 26 de marzo”, informó el club estadounidense en un comunicado.

Se espera que Yordy Reyna, que estampó su firma por DC United en septiembre del 2020, tras su paso por el Vancouver Whitecaps de Canadá, no esté disponible “durante aproximadamente seis semanas mientras completa la rehabilitación de la lesión”.

El anuncio de DC United sobre Yordy Reyna.

Contando las seis semanas desde hoy, Yordy Reyna no estará para el duelo inicial de DC United en la MLS, este sábado frente a New York City, ni tampoco para los compromisos ante New England Revolution, San Jose Earthquakes, Columbus Crew, Chicago Fire, Orlando City, Philadelphia Union e Inter Miami.

“Lamentablemente, Yordy Reyna sufrió de una lesión muscular durante el partido ante el Loudoun United. Serán una tres o cuatro semanas las que tendrá que esperar para poder sumarse de nuevo a los trabajos del grupo”, había adelantado la semana pasada, Hernán Losada, técnico de DC United, para Pulso Sports. Sin embargo, el tiempo de recuperación de la ‘Magia’ será más.