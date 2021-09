Con la final de la Copa América 2021 ganada por Argentina venciendo en la final a Brasil, algunos jugadores de ambos planteles empezaron a hacerse bromas, pero ya varias semanas después de terminado el torneo, parece que los mensajes ya no caen tan bien.

En entrevista que a ESPN, un Ángel Di María entre risas, habló de las bromas que hacen con Neymar y Marquinhos, pero en el caso del delantero del Everton, Richarlison, parece que ya empieza a incomodarle.

“Ese está re cargoso, ya se pasó. A cada rato sube una historia con algo. Hay que avisarle que ya terminó el jueguito, era un ratito nada más. No sé que está buscando. Ya no le contestamos más, sigue solo”, dijo Di María sobre Richarlison.

Richarlison se muestra muy activo en sus redes sociales y cuando desea molestar, no solo lo hace para los argentinos, ya que en la Copa América 2021, tuvo un cruce de mensajes con hinchas de la Selección Chilena.

Relación con Scaloni

Aunque por mucho tiempo la presencia de Ángel Di María fue cuestionada y no entendida tanto por la prensa argentina como por los hinchas, el técnico Lionel Scaloni siempre lo consideró. El ‘Fideo’ anotó el gol que le dio la Copa América a Argentina y se reivindicó con todo un país.

“Estaba mal, a punto de llorar y él (Lionel Scaloni) empezó a decirme que no me baje de la Selección, que no le diga nunca que no a la Selección, que esté siempre ahí, la clase que de jugador que era”, dijo Di María.