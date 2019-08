¿Y Messi? Martín Liberman: "Riquelme y Cristiano Ronaldo son los más grandes que vi" | VIDEO

El periodista argentino Martín Liberman volvió a incendiar dejando afuera de Lionel Messi, entre los mejores futbolistas que vio en los campos de juego.

Martín Liberman aseguró que Juan Román Riquelme durante la final de la Copa Libertadores ante Gremio y Cristiano Ronaldo ante Juventus en la final de Champions League, fueron las actuaciones más destacadas que presenció.

"De los jugadores que vi en la cancha, de los que me tocó ver en vivo, Riquelme y Cristiano Ronaldo son los más grandes que vi. No me tocó verlo a Messi en ningún partido que brillara", dijo el argentino en Fox Sports.





"DE LOS JUGADORES QUE ME TOCÓ VER EN CANCHA, RIQUELME Y CRISTIANO RONALDO SON LOS MÁS GRANDES QUE VÍ"#AgendaFOX | @libermanmartin destacó al ídolo de Boca cómo uno de los mejores jugadores que vio en un estadio. pic.twitter.com/NTrSryZamp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 9, 2019

Martín Liberman es uno de los principales críticos de Lionel Messi por brillar en la selección de Argentina al igual que lo hace en el Barcelona.