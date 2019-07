​Xoana González se desnudó para celebrar tercer puesto de Argentina en la Copa América 2019 | VIDEO

Xoana González se desnudó para celebrar tercer puesto 'albiceleste' en la Copa América 2019, la modelo argentina decidió darle un 'regalito' a todos sus 'followers' de Instagram colgando un video luego del triunfo 2-1 ante la selección de Chile.

Xoana se desnudó por Argentina

'A pedido de la gente muestro el jugador de atrás de la camiseta ! Con el tercer lugar hoy la put**** se viene suculenta!!!', fue el mensaje que escribió Xoana Gonzalez junto al video que viene remeciendo las redes sociales.

Video: IG

'No nos dejaron estar en la final. No fui por todo un poco. Creo que nosotros no tenemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de respeto que se nos hizo durante esta copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos tanto contra Brasil como hoy los dos mejores partidos', afirmó Lionel Messi, quien explicó su ausencia de la ceremonia de premiación a Argentina por el tercer puesto obtenido en la Copa América como un repudio a la corrupción.

Lionel Messi, quien fue expulsado antes del final del primer tiempo junto con el chileno Gary Medel, afirmó que la campaña de Argentina fue deliberadamente entorpecida. 'No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco', afirmó.





