Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta el último día de junio de este año y aún no se sabe qué pasará con su futuro. En lo que no hay dudas es en el firme pensamiento del histórico Xavi Hernández, que hizo una reflexión sobre la situación de su excompañero.

Fuera del Barcelona desde el 2015 y hoy entrenador del Al-Sadd de Qatar, el español cuestionó a la directiva azulgrana, encabezada por Josep Maria Bartomeu, por las decisiones que llevaron a Lionel Messi a que decida marcharse de la entidad catalana el año pasado.

“Me da pena que no hayamos aprovechado lo suficiente a ‘Leo’ Messi en los últimos años. Muchas veces me ha dado la sensación de que el ‘Leo’ no ha sido feliz en el campo y me da pena como culé que no la hayamos aprovechado suficientemente teniendo el mejor jugador del mundo y de la historia”, declaro Xavi, en un adelanto de un especial sobre Messi, de la cadena TV3.





El campeón del mundo con España en el 2010 confesó su tristeza por el trato a Lionel Messi. “Tenemos que mirar que ‘Leo’ sea feliz porque con un ‘Leo’ feliz tienes muchos más números de ganar títulos. Que no se haya sentido feliz en lo que yo considero el club de mi vida, me pone triste. Muy mal se han tenido que hacer las cosas para que el ‘Leo’ no se haya sentido feliz”, sentenció.

Xavi Hernández y Lionel Messi compartieron vestuario en Barcelona durante once temporadas y celebraron diez títulos de LaLiga de España, siete de Copa del Rey, cuatro de Champions League, tres del Mundial de Clubes, entre otros.