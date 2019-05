Xavi Hernández fue anunciado como nuevo entrenador de Al Sadd de Qatar

Un nuevo paso en su carrera. Xavi Hernández ya no es más jugador de fútbol y ahora se dedicará a la dirección técnica, algo que ya había anunciado, pero que este martes se hizo oficial con el anuncio de Al Sadd con el nombramiento del español.

El club catarí Al Sadd anunció oficialmente que Xavi Hernández, que disputó su último partido como jugador en ese equipo, en Teherán hace una semana, será su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada.

"Oficialmente, Xavi es el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada y comenzará sus tareas con su equipo que incluye a Sergio Oriol, Iván Torres, Óscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García, Antonio Troulas", anunció el club catarí en su cuenta oficial de Twitter.

