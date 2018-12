Wilder Cartagena explica la razón por la que llegaría a Alianza Lima

Wilder Cartagena no seguirá en Tiburones Rojos de Veracruz y se encuentra viendo las opciones que tiene para el 2019. El volante aseguró que podría volver al fútbol peruano para jugar la Copa Libertadores y Alianza Lima es una chanca para el jugador.

"La idea es jugar una competencia internacional la próxima temporada. Todavía no he tenido la oportunidad de participar en una Libertadores y me gustaría hacerlo, las posibilidades están pero quiero tener mucha paciencia para decidir lo mejor para mi futuro. Lo que me dejo tranquilo es que hay muchas opciones concretas. Siempre es tentador volver a Alianza Lima pero eso ya no está en mis manos, uno ya tiene que pensar bien", dijo Wilder Cartagena a GOLPERÚ.

"Mi prioridad es quedarme afuera, sabiendo que puedo dar mucha competencia y todavía tengo mucho por crecer. Sin embargo, si no puede tampoco descarto volver al fútbol peruano. La selección siempre está en mi mente y creo que jugando afuera la demuestras al profe que puedes ser útil. No digo que jugando en Perú no lo seas, pero estar en el exterior te da un plus importante", agregó.

