Wenger reveló que rechazó entrenar al Real Madrid

El técnico frances Arsene Wenger, que anunció hace poco su salida del Arsenal, reveló que rechazó dirigir al Real Madrid en más de una ocasión en su carrera y hasta le ofrecieron tener control total del conjunto español.

"Rechacé al Real Madrid dos o tres veces. Es uno de los clubes que amé de pequeño. Simplemente creía que era un momento muy delicado para el Arsenal", dijo Arsene Wenger.

"Siempre tienta ir al Madrid porque me ofrecían la oportunidad de tener el control total del club", añadió.

La razón

"Cuando construimos el estadio, los bancos me pidieron que me comprometiera con el Arsenal para los próximos cinco años. En aquel momento no habían pasado todavía los cinco años, y pensé que no podía marcharme y traicionar a mi club", finalizó.