Anécdotas y curiosidades que se dan en el fútbol. En esta oportunidad el que se animó a contar experiencias extrañas vividas dentro de su experiencia en el fútbol fue Daniel Osvaldo. El ex delantero de Boca Juniors estuvo en el programa argentino ‘Los Mammones’ y ahí relató más de una experiencia relacionada a Mauro Icardi, el conjunto ‘Xeneize’ y hasta habló sobre Jim Morrison.

El jugador que militó en varios clubes argentinos revivió una experiencia ‘paranormal’ que vivió junto a el Pichi Erbes y Nico Colazo en una concentración de Boca Juniors.

“Jugamos con el Pichi Erbes y Nico Colazo. Ahora exactamente no me acuerdo, pero supuestamente pregunté quién era y era Jim Morrison. Voló una botella en un momento, no podía dormir después, no quería dormir más en esa habitación. Y nos daban siempre la misma. Y el Pichi jugaba en la casa, ¿Cómo podés jugar en tu casa? En tu casa te queda todo ahí”, sostuvo en el programa de TV.

No es la primera vez que se habla del tema, el Pichi Erbes contó meses atrás la experiencia vivida para TNT Sports: “Osvaldo es un personaje. Compartí mucho con él, concentraciones, fui a la casa, él venía a la mía. Me acuerdo una vez que estábamos jugando a la Ouija y lo involucré a él porque concentraba conmigo. Él decía que nos estaba hablando Jim Morrison, no sabes lo que me reía cuando porque decía que hablaba con Jim Morrison. Decía que estaba por ahí. Teníamos cuatro aguas en un costadito y de repente se escucha un botellazo contra el piso. Me echaban la culpa que había sido yo y te juro que yo no había sido”.

El conflicto con Icardi

Además de la peculiar situación, se animó a confesar el incómodo momento que vivió con Mauro Icardi cuando eran compañeros en la Serie A: “Una vez me agarré con Icardi porque no me pasó una pelota. Fue en una jugada que faltaba poco y estábamos enfrentando a Juventus. Íbamos perdiendo y nos íbamos en un contragolpe dos contra uno. Él llevaba la pelota y le pegó al arco desde 30 metros. Dámela a mí que la empujo. Pero bueno, jugadas que pasan, no pasa nada. Pero me agarró una calentura en el momento, casi lo mato. Después aclaramos, quedó todo bien”.