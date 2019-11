Viral YouTube | El fin de semana, Gremio se llevó una importante victoria de visitante ante Chapecoense por la fecha 32 del Brasileirao y fue gracias a un golazo de chalaca anotado por Luciano Rocha, una de las incorporaciones del ‘Tricolor’ para este 2019. Este gol le sirvió al jugador para ganarse un auto que deberá ser comprado por el propio técnico, Renato Gaúcho.

¿Por qué Renato Gaúcho le debe comprar un auto a Luciano?

En la previa al duelo entre Gremio y Monagas por la Copa Libertadores 2018, Renato Gaúcho mostró un video suyo anotando un gol de ‘chalaca’ luego de las comparaciones del suyo con aquel que anotó Cristiano Ronaldo ante Juventus. Además, desafió a todo su plantel a marcar un gol de esta forma y al primero que lo hiciera le regalaría un auto.

¿Qué dijo Renato Gaúcho tras el gol de Luciano?

El técnico de Gremio resaltó lo siguiente: "Mi gol ni siquiera se compara con el suyo. Luciano no tendría el derecho de reclamar porque no estaba en el grupo en ese momento, llegó ahora. A pesar de eso, le daré el auto. No olviden que es un auto popular”, afirmó en conferencia de prensa Renato Gaúcho.

Las palabras de Luciano tras su chalaca

Luciano, que no estuvo en aquel plantel del 2018, espera con ansias su auto: “Gracias a Dios pude marcar un gol hermoso, pero lo importante era ayudar al equipo con los tres puntos. Lo cobraré, por supuesto que lo cobraré. El modelo que venga será bienvenido. Esperaré a que me de el auto y luego veo qué voy a hacer. En principio lo usaré”, afirmó el jugador de Gremio.

Renato Gaucho en conferencia de prensa con Gremio sobre el gol de Luciano | Video: YouTube

Esta fue una victoria importante para Gremio. El semifinalista de la Copa Libertadores 2019 ha entrado en zona de clasificación directa para el torneo en el 2020, suma 56 puntos y de momento supera a Sao Paulo y Athletico Paranaense, que se ubican en la quinta y sexta ubicación respectivamente.