Viral Bundesliga | Le dio el empate a los 96, iba a celebrar y recibió brutal puñetazo en las partes íntimas [VIDEO]

VIRAL EN LA BUNDESLIGA | En la historia del fútbol hemos visto todo tipo de agresiones: por calentura de un partido, por querer ir a cortar un balón con fuerza desmedida o simplemente por un arranque de ira, como es lo que ocurrió en el duelo entre Hannover y Karlsruher.

Resulta que Daniel Gordon marcó su segundo gol en la cuenta personal al minuto 96, lo que significaba el empate agónico de Karlsruher ante Hannover como locales. Lo que no esperaba el jugador local era que Ron-Robert Zieler, exportero de la selección alemana, le metería un tremendo puñete en las partes íntimas.

Lots going on in the Bundesliga 2 this weekend.

Hannover keeper Ron-Robert Zieler got a second yellow card for doing this seconds after Karlsruher equalised in the 96th minute (Hannover having made it 3-2 in the 94th).pic.twitter.com/4Vj3vWuZLY

— GoalScorer Challenge (@GoalscorerC) October 27, 2019