​Vinicius Júnior se quedará sin Sudamericano Sub 20

La selección de Brasil se presentará al Sudamericano Sub 20 sin su mejor jugador, Real Madrid no cederá a Vinícius Junior para el torneo que se realizará en territorio chileno del 17 de enero al 10 de febrero de 2019.

Carlos Amadeu, técnico de la 'canarinha' sub 20, dio a conocer que Real Madrid no cederá al delantero Vinícius Junior 'Es seguro ya que Vinícius no irá al Sudamericano. Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve en Madrid, conversé con ellos y me dijeron es', declaró el estratega.

'Tenemos que evolucionar bastante y trabajar durante esos tres o cuatro días que tenemos antes del próximo partido para llegar en Goiania y hacer un excelente partido. Estamos aquí en la sub'20, más cerca que nunca de la principal. Vamos evolucionando poco a poco, para llegar un día al nivel de los jugadores de la selección principal y poderlos ayudar', puntualizó Vinícius Junior.

Real Madrid attacker Vinícius Júnior's elástico vs Colombia. pic.twitter.com/7nJKaoYd4i — Seleo Brasileira (@BrazilStat) 16 de noviembre de 2018

Cabe indicar que en el Sudamericano Sub 20, la selección peruana integra el Grupo B, junto Ecuador, Paraguay, Argentina y Uruguay, contra quien debutará.