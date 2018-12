Vinicius Jr.:"Me corto el pelo dos veces a la semana para salir más guapo en TV"

El llamado a ser el sucesor de Neymar en la selección de Brasil, Vinicius Junior, concedió una entrevista para 'Esporte Espectacular' donde habló sobre su vida privada y el sueño que hoy vive de estar en un equipo como el Real Madrid.

El atacante brasileño dijo estar emocionado por tener la oportunidad de disputar el mundial de clubes y dio algunos detalles de su personalidad. "Me corto el pelo dos veces a la semana para salir más guapo por televisión (risas)", inició diciendo el crack de 18 años.

Asimismo confesó su pasión por los tatuajes y la opinión de su padre al respecto. "Me haré uno de la Champions si marco. Mi padre no me dejaba, pero poco a poco voy haciéndome alguno con los logros que he obtenido", manifestó.

Finalmente, Vinicius Junior confesó que "nunca me imaginé estar jugando con el Flamengo con 16 años ni entrenando con el Real Madrid con 18". Además, explicó que antes jugaba de lateral izquierdo y que su ídolo era Robinho.

