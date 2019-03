​Vinicius sobre el Real Madrid: "El Barça quería pagar más, pero elegí al mejor"

El futbolista brasileño Vinicius Jr. ha dado una entrevista en la que ha revelado el interés que tuvo el Barcelona por él, pero que pese a que le ofrecían más dinero, el brasileño eligió el Real Madrid.

Es así que en conversación con 'El Larguero' de la Cadena Ser, Vinicius contó sus primeros pasos en el fútbol: "Empecé con cuatro años a jugar al fútbol. Siempre he sido extremo. Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira (risas). Sólo me contó algo cuando llegó el interés de Barça y Madrid para elegir uno".

Tras esto y para sorpresa de muchos, Vinicius contó que el Barcelona se interesó por él y le ofrecía una fuerte suma de dinero, pero pese a ello este optó por el Real Madrid: "Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Pero elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid".