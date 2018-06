Vinicius Jr. rompe en llanto al dejar Flamengo para ir al Real Madrid [VIDEO]

Cuando todos pensaban que Vinicius Junior había sido una mala compra por parte del Real Madrid, el delantero brasileño se encargó de demostrarles a todos la calidad de jugador que era. La temporada que ha tenido con Flamengo ha sido de un alto nivel, siendo el goleador del equipo y el jugador más importante.

Siendo el goleador en la Copa Libertadores y apareciendo en momentos claves, Vinicius Junior se ha despedido entre lágrimas de la 'torcida' de Flamengo, que lo va a extrañar para lo que resta de la temporada. En entrevista para SportTV de Globo, el brasileño no pudo contener su llanto en lo que ha sido el partido de despedida.

Además, Vinicius Junior le agradeció al club por todo lo que hicieron por él: "Me sacó de So Gonalo, me dio una vida mejor, me cuidó de mí, tengo que agradecer a todos, desde que llegué al Flamengo, es un momento difícil, estoy donde siempre soñé. Hoy me estoy despidiendo de la mayor hinchada del mundo. Sólo tengo que agradecer", afirmó el talentoso delantero.

Nos braos da torcida, Vinicius Jr se emociona em clima de despedida. "Eu estou onde sempre sonhei". pic.twitter.com/WBdywdJDWF — globoesportecom (@globoesportecom) 11 de junio de 2018

