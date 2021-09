La Selección Chilena sabe que ya no puede ceder más terreno en las Eliminatorias si es que quiere seguir soñando con Qatar 2022. Luego de la caída en Colombia, y de haber sumado solo un punto en la última fecha triple, la ‘Roja’ sabe que se juega la vida en la jornada de octubre, que empezará jugando contra Perú en Lima.

El duelo entre peruanos y chilenos está pactado para este 7 de octubre en el Estadio Nacional. Ubicados en la octava posición con solo 7 unidades, el equipo que dirige Martín Lasarte pretende ‘robar’ puntos frente a los dirigidos por Ricardo Gareca. Ya que no podrán contar con Arturo Vidal (por acumulación de tarjetas amarillas), en Chile ya tienen un plan para potenciar a su escuadra.

“Hemos llegado a un acuerdo con los equipos ingleses y cederán a Ben (Brereton) y a Pancho (Francisco Sierralta)”, informó Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en charla con el Canal 13. Asimismo, anunció el regreso de otros dos jugadores claves de la ‘Roja’,

“Vamos a contar con todos los jugadores, no habrá problemas como ocurrió en esta ocasión. Llegamos a un acuerdo con los equipos ingleses y van a ceder a los jugadores. Volverá Alexis (Sánchez), también estará ya (Eduardo) Vargas y será bueno para la ofensiva”, señaló Milad.

Foto: FPF

En la misma charla, el titular de la ANFP le puso presión a su selección ya que dijo que en la próxima fecha triple Chile tendrá que sumar, por lo menos, siete puntos para seguir en carrera. Después de enfrentar a Perú, sus siguientes rivales serán Paraguay y Venezuela en condición de local.

“Esto obliga en la próxima fecha triple a sacar, a lo menos, siete puntos y ojalá fueran nueve. Esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe y no hemos perdido esperanza. La nuestra fue la fecha más difícil, la que viene no está tan difícil, esa es la consigna que tenemos para lo que viene”, afirmó Pablo Milad.