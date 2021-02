Barcelona vs. Elche EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 de LaLiga Santander, este miércoles 24 de febrero desde la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Casi fuera de la Champions League y de la Copa del Rey, Barcelona (4° con 47 puntos) tendrá una dura prueba en su objetivo por acercarse al líder de la liga española, Atlético de Madrid, cuando reciba a Elche (18° con 21 unidades). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Elche: horarios del partido

México - 12:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

Barcelona acude al encuentro en el peor momento de la temporada. En las últimas dos semanas, se ha complicado su continuidad en Europa y en la Copa , tras la goleada europea encajada frente al PSG (4-1) en la ida de octavos y la derrota contra el Sevilla (2-0) en las semifinales.

Además de esto, Barcelona también viene de tropezar ante el Cádiz el pasado domingo (1-1) y desperdiciar una oportunidad de oro para recortar los ocho puntos que les distancian del liderato de LaLiga, aprovechando los dos últimos pinchazos de los colchoneros.

Frente al Elche, el Barcelona afronta un examen para mantener vivas sus aspiraciones, aunque es probable que el técnico azulgrana, Ronald Koeman, haga algunas rotaciones en varias posiciones de su clásico esquema táctico 4-3-3.

En defensa, la continuidad de Clement Lenglet está en el aire después de su error que propició el penalti del gol del Cádiz en la última jornada. Samuel Umititi podría volver al eje de la zaga junto a Gerard Piqué, mientras que Óscar Mingueza tiene números para relevar a Sergiño Dest en el carril derecho.

En la delantera, el argentino Leo Messi es el único fijo en un trio atacante que podrían cerrar los habituales Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, pese a que Francisco Trincao también podría salir de inicio.

Enfrente estará el Elche con energías renovadas tras haber roto la pasada jornada ante el Eibar su racha negativa de 16 partidos consecutivos sin ganar.

La visita al Camp Nou abre un tramo de calendario muy exigente para el Elche, que en las próximas fechas se enfrentará a varios de los equipos mejor clasificados del campeonato, como Sevilla o Real Madrid.

El conjunto ilicitano es consciente de la dificultad del encuentro, pero confía en aprovechar las dudas del Barcelona para lograr un resultado positivo, algo que ya obtuvieron esta temporada otros conjuntos de perfil bajo como Huesca o Cádiz, en un escenario en el que nunca ha ganado.

Barcelona vs. Elche: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Pjanic, De Jong, Pedri, Dembélé, Griezmann y Messi.

Elche: Edgar Badía, Barragán, Verdú, Calvo, Mojica, Josan, Mfulu, Luismi Sánchez, Rigoni, Pere Milla y Lucas Boyé.