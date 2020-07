AQUÍ, Real Madrid vs. Getafe EN VIVO por la señal de DirecTV EN DIRECTO este jueves 02 de julio desde el estadio Alfredo Di Stéfano. Sigue la transmisión minuto a minuto ONLINE a través de ELBOCON.PE y la transmisión vía TV a través de DirecTV Sports y Movistar LaLiga para España. Revisa la programación del encuentro que arranca desde las 22:00 horas en todo España y desde las 15:00 horas en Perú y Colombia.

Así llega el Real Madrid

Real Madrid tiene la chance de oro de aumentar su ventaja a 4 puntos sobre el Barcelona, que en la fecha empató 2 a 2 contra Atlético de Madrid y volvió a sufrir un traspié en LaLiga Santander. “Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada”, afirmó Zidane en la conferencia de prensa previo al duelo ante Getafe.

“Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aun no hemos ganado nada”, añadió.

Respecto al internacional belga Eden Hazard, que salió cojeando del terreno en el domingo en campo del Espanyol, Zidane buscó transmitir tranquilidad.

“Sabemos el jugador que es. Es muy bueno y los rivales lo saben también. Ojalá que no haya ninguna intención de hacer daño a un jugador”, afirmó el francés.

Real Madrid vs. Getafe: En qué canal de TV ver EN VIVO la transmisión

España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar Laliga

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Alemania: 1DAZN

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2, ESPN2 Caribbean

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Guatemala: Sky HD

Italia: DAZN, DAZN1

Japón: WOWOW, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: A qué hora ver EN DIRECTO el partido por LaLiga

Argentina: 17:00 horas

Alemania: 22:00 horas

Australia: 06:00 horas del miércoles 01 de julio

Bolivia: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Canadá: 16:00 horas (Ontario) - 13:00 horas (Vancouver)

Chile: 16:00 horas

China: 04:00 horas del miércoles 01 de julio

Colombia: 15:00 horas

Corea del Sur: 05:00 horas del miércoles 01 de julio

Ecuador: 15:00 horas

Francia: 22:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Italia: 22:00 horas

Japón: 05:00 horas

México: 15:00 horas

Nueva Zelanda: 08:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Perú: 15:00 horas

Reino Unido: 21:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (Los Angeles) - 16:00 horas (Miami)

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Real Madrid vs. Getafe: Posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina y Jaime Mata.

Real Madrid vs. Getafe: ¿Dónde jugarán el partido?