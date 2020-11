Uruguay vs. Brasil EN VIVO este martes 17 de noviembre por la jornada 4 de las Eliminatorias. Conoce aquí dónde debes sintonizar la TV para que no te pierdas este partidazo rumbo a Qatar 2022 y cómo es que puedes ver la señal VTV, canal encargado en Uruguay de la transmisión EN DIRECTO de este encuentro por las Clasificatorias. Aquí te dejamos con todos los detalles del duelo que se vivirá en el Centenario desde las 20:00 horas local.

Dónde ver el Uruguay vs Brasil en vivo por Eliminatorias

Brasil | El Plus

Argentina | TyC Sports

Chile | CDF Premium y Estadio CDF

Bolivia | Cotas TV y Tigo Sports

Colombia | Caracol TV y Caracol Play

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | Sky HD

El Salvador | Sky HD

Ecuador | El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

Francia | Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Guatemala | Sky HD

Honduras | Sky HD

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Perú | Movistar Plus

Portugal | Sport TV1, Sport TV LIVE

España | #Vamos

Estados Unidos | FITE, Fanatiz USA

Uruguay | VTV Uruguay

Cómo ver VTV Uruguay en vivo

Vía Satélite en Uruguay por DirecTV: Canal 184 (SD) y Canal 1184 (HD=)

Vía Satélite en Sudamérica por DirecTV: Canal 788 (SD)

Vía Cable (Solo para Uruguay)

Multiseñal Digital: Canal 254

Telecable: Canal 17 | Canal 111 | Canal 321

Cable 1: Canal 3

Lascano TV Digital HD: Canal 11 | Canal 136 | Canal 1026

Tite tiene su primera prueba de fuego en las Eliminatorias

Uruguay, con los ‘matadores’ Edinson Cavani y Luis Suárez, será una prueba de fuego para la defensa del líder Brasil el martes en Montevideo, en la cuarta jornada del premundial sudamericano hacia Catar-2022, dijo este lunes el entrenador de la selección brasileña, Tite.

“Jugando en casa, Uruguay tiene otra propuesta. Nosotros vamos a ser más exigidos defensivamente de lo que fuimos contra Venezuela. Aunque paralelamente a eso, vamos a tener más espacios para crear ataques”, dijo el entrenador en rueda de prensa virtual en Sao Paulo.

“Vamos a enfrentar a Uruguay, un equipo que viene sólido. Tradicionalmente es un clásico (...), con atletas de alto nivel y ese es nuestro proceso de afirmación como equipo”, agregó.

La ‘Canarinha’ tendrá su mayor prueba ante la Celeste, la segunda mejor delantera con siete goles en tres juegos, el martes en el estadio Centenario.

En los tres partidos anteriores, la verdeamarela, que junto a Argentina tiene la mejor defensa con dos tantos recibidos, venció a los coleros: Perú (4-2), Venezuela (1-0) y Bolivia (5-0). | Fuente: AFP

Más noticias sobre Uruguay y Brasil

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR