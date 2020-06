VER AQUÍ Tabla de Posiciones de LaLiga Santander 2019-20, Liga de España. Barcelona y Real Madrid, con figuras como Messi, Benzema, Marco Asensio, Luis Suárez, entre otros, pelean palmo a palmo el título del fútbol español. Este fin de semana, los merengues tienen la gran chance de alcanzar al cuadro culé en el liderato, pero deberán vencer a la Real Sociedad en condición de visitantes. El Barcelona empató 0-0 contra el Sevilla en su partido por la jornada 30, por lo que dejó abierta esta chance para los dirigidos por Zinedine Zidane.

Así llega el Real Madrid a la jornada 30 de LaLiga Santander

Para Zinedine Zidane, la chance de ocupar el primer puesto de LaLiga Santander luego de que el Barcelona empatara sin goles ante el Sevilla debe tomarse con calma: “No va a cambiar nada que tengamos la posibilidad de recuperar el liderato. Tenemos un partido, el tercero, y hay que seguir en esta línea. Hemos hablado de once finales. Es otro partido y lo vamos preparar pensando solo en hacerlo a tope y darlo todo en el campo”, afirmó Zidane.

Además, rechazó las insinuaciones de Gerard Piqué, quien dejó entrever que habían favorecido al Real Madrid: “Lo que me interesa y es importante para mí es el partido del domingo. Tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar al revés. Solo pienso en el partido, que es lo que nos anima a nosotros. Jugar el partido y nada más. No nos están favoreciendo los árbitros. Soy muy directo. Nada más”, señaló.

Finalmente, elogió la labor de Karim Benzema, una de las grandes figuras: “No ha cambiado mucho. La única cosa es la edad y la experiencia. Son 10 años en el Real Madrid. Para mí es el mismo jugador, pero él sabe que siempre se puede mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene siempre ambición. Le gusta el fútbol y se asocia bien con todos”, comentó.

Así le fue al Barcelona en la jornada 30 de LaLiga Santander

El Barcelona no pudo pasar del empate 0-0 en el campo del Sevilla en la 30ª jornada del campeonato español, cortando su racha de victorias y dando una oportunidad de alcanzarlo a su principal perseguidor, el Real Madrid.

El equipo azulgrana sigue liderando el campeonato español, pero se queda a tres puntos del conjunto merengue, que podría arrebatarle el liderato el domingo si gana en el campo de la Real Sociedad.

"El empate nos deja en una posición en la que ya no dependemos de nosotros", dijo el central barcelonista Gerard Piqué tras el partido a la televisión Movistar+.

Convencido de que “va a ser muy difícil ganar esta liga” porque “no veo al Real Madrid perdiendo puntos”, añadió con tono irónico.

