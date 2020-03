Mira AQUÍ, Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por la fecha 27 de LaLiga Santander este domingo 8 de marzo desde las 21:00 horas de España (15:00 horas de Perú). Los merengues visitarán el estadio Benito Villamarín y buscarán una victoria que les permita, una vez más, superar al Barcelona, que también ha logrado una victoria en la jornada 27. Revisa los canales de TV de transmisión, horarios en el mundo y las formaciones para el esperado encuentro.

Real Madrid vs. Real Betis: ¿Qué canales de TV transmiten el encuentro?

España | Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia | beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1

Bélgica | Eleven Sports 1 Belgium, Play Sports 1

Brasil | Fox Premium

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | ESPNPlay Caribbean, Sky HD, ESPN Caribbean

Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador | Sky HD

Francia | Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania | TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala | Sky HD

Honduras | ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, Sky HD

Italia | DAZN

Japón | WOWOW, DAZN

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Perú | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico | ESPN Caribbean, DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Real Betis: Horarios en el mundo

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (Miami): 15:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Chile: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Costa Rica: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Real Madrid vs. Real Betis: ¿A qué hora juegan en España?

La transmisión arranca 21:00 horas desde el Benito Villamarín

Real Madrid vs. Real Betis: ¿Qué canal transmite en España?

La transmisión estará a cargo de Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Posibles alineaciones

XI del Real Betis: Joel Robles; Emerson, Marc Bartra, Aissa Mandi, Álex Moreno; Édgar, Andrés Guardado, Sergio Canales, Nabil Fekir, Joaquín Sánchez/Sidnei; Borja Iglesias/Loren Morón.

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Militao, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy/Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Real Madrid vs. Real Betis: ¿Dónde juegan el encuentro?

El duelo se llevará a cabo en el Benito Villamarín