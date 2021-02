¡Partidazo! Real Madrid vs Atalanta en vivo online chocan por el partido de ida de la Champions League , en directo. Real Madrid encara el vértigo que provoca acudir a una cita decisiva con nueve bajas, sin parte de la columna vertebral de Zinedine Zidane, de no convertir los octavos de final de la Liga de Campeones de nuevo en barrera infranqueable. Para que no te pierdas este partidazo te dejamos cómo y dónde verlo desde tu celular en diferentes partes del mundo.

Nadie podía imaginar cuando el bombo deparó el enfrentamiento ante el Atalanta unos condicionantes tan perjudiciales para el Real Madrid. Del papel de favorito ha pasado al de víctima por una plaga de bajas sin fin. Competirá en desigualdad de condiciones ante un rival que quiere hacer historia en ‘Champions’ eliminando al rey de Europa. El campeón de trece entorchados jugará en Bérgamo sin titulares imprescindibles que sostienen al equipo, como Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard o Karim Benzema. Hasta nueve bajas.

A qué hora juegan Real Madrid y Atalanta, en vivo

Día: Miércoles, 24 de febrero

Hora: 15 horas

Lugar: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo

Dónde y cómo ver el partido entre Real Madrid y Atalanta

Este encuentro lo puedes ver en distintas partes del mundo a través de la señal de ESPN en vivo y online. Aunque si te encuentras en Estados Unidos puedes verlo en TUDNxtra, Univisión y TUDN USA. En España: Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

Guía de horarios para seguir el Real Madrid vs Atalanta

Argentina | 17 horas

Chile | 17 horas

Brasil | 17 horas

Uruguay | 17 horas

Ecuador | 15 horas

Perú | 15 horas

Colombia | 15 horas

España | 21 horas

Historial de encuentros entre Real Madrid vs Atalanta

En este cruce entre Real Madrid y Atalanta no registramos partidos, por lo que estaremos muy atentos a los números que deje esta fase eliminatoria de la Champions League.