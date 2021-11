Celebra la visita en el Athens Olympic Stadium. Pablo Sarabia anotó el 1-0 de España vs. Grecias tras un penal en favor de ‘La Roja’ en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022.

A los 24 minutos, una mano de Dimitri Giannoulis en el área de los españoles les dio un penalti a su favor. El árbitro Szymon Marciniak decidió pitar la pena máxima y Pablo Sarabia no desaprovechó la oportunidad y puso el primero para los dirigidos por Luis Enrique.

Es el mejor momento de España para aprovechar la ventaja para apoderarse del primer lugar tras la sorpresiva derrota de Suecia ante Georgia por 2-0.

España vs. Grecia: la previa

‘La Roja’ marcha en la segunda posición del Grupo B con 13 puntos, dos menos que Suecia (líder) y cuatro más que los griegos, que son terceros. Por ende, este partido se presente como vital para sus aspiraciones.

España necesita ganar sus dos últimos encuentros clasificatorios para asegurarse la primera plaza de la llave, la única que da la clasificación directa a Catar sin tener que depender de un pinchazo de los suecos. Esto debido a que solo el primero de cada grupo irá directamente al Mundial 2022, los segundos deberán pasar una repesca en la que 12 países se disputarán tres únicas plazas.

“Siempre hay presión, no hay un solo partido en el que no haya habido la presión de ganar. Este equipo ha demostrado que con presión rinde, sin presión no seríamos la selección española”, dijo el miércoles el seleccionador español.