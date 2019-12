PARTIDOS HOY | ¡A todo fútbol! Hoy viernes 06 de diciembre del 2019 el FÚTBOL En Vivo y En Directo continúa con los partidos de hoy. Aquí encontrarás todos los duelos de torneos como la Superliga de Argentina, LaLiga de España, Serie A, Ligue 1 de Francia, Bundesliga, entre otros campeonatos en el mundo. El Bocón te cuenta dónde y cómo seguir al detalle cada uno de estos compromisos [Horarios y canales de transmisión].

Para muchos el Atlético de Madrid vs. Villarreal es el partido más atractivo de la jornada. Este choque lo podrás seguir desde las 15:00 horas de Perú y las 21:00 horas de España. Otro compromiso que también promete captar la atención del hincha futbolero es el Inter de Milán vs. As Roma el cual será transmitido por la señal de ESPN.

Horarios y canales de TV para seguir los partidos de hoy EN VIVO:

En Francia – Ligue 1

13:00 | Lille vs. Stade Brestois | Arena Sport 4

14:45 | Nimes vs. Olympique Lyon | DAZN

En Alemania – Bundesliga

14:30 | Frankfurt vs. Hertha | FOX Sports 2

En Italia – Serie A

14:45 | Inter vs. Roma

Argentina Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil DAZN, Serie A Pass

Chile ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Italia SKY Go Italia, Sky Supercalcio HD, NOW TV, Sky Sport Serie A, Sky Calcio 1

México ESPN Play Norte, ESPN Mexico, Serie A Pass

Perú Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos ESPN+

Uruguay ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN2 Sur

En España – LaLiga Santander

15:00 horas | Villarreal vs. Atlético de Madrid

Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bélgica Eleven Sports 2 Belgium

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Sur, ESPN Play Sur

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 6

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

En Portugal – Primeira Liga

15:30 | Boavista vs. Benfica | ESPN+

En Argentina – Superliga Argentina

17:00 | Colón vs. Aldosivi | FOX Sports

19:10 | Independiente vs. Banfield | FOX Sports 2

