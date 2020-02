Internacional







Boca vs Tucumán vía Fox Sports 2 y TNT Sports [En VIVO y en Directo] Desde las 19:45 horas: xeneizes no quieren perder el paso en la Superliga Argentina ¡DESDE LAS 19:45 h! | Boca vs. Tucumán EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE. Ambos equipos se enfrentan en la Bombonera por la fecha 19 de la Superliga Argentina.