Real Madrid vs. Betis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 32 de LaLiga Santander, este sábado 24 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Movistar Laliga 1, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Antes de afrontar el duelo de ida de semifinales de la Champions League ante Chelsea, Real Madrid tendrá un duro desafío cuando reciba a Real Betis, en su sueño por alcanzar al líder Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Betis: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

A poco de finalizar el campeonato español, el pulso por LaLiga sigue emocionante. Por ahora, Real Madrid es segundo con 70 puntos, 3 menos que el ‘Aleti’, que visitará a Athletic Club el domingo. También está en la pelea el Barcelona, tercero con 68 unidades.

Show Player

Sin tiempo para el descanso y vivo para alcanzar el doblete, el Real Madrid encara una nueva semana clave. Con una racha de 16 partidos sin perder, tras levantarse del empate en Getafe plagado de ausencias de peso con un triunfo contundente en Cádiz, pero sin poder detenerse recibe al Betis.

Después de tener que tirar de la cantera con recientes titularidades de Víctor Chust en defensa y Antonio Blanco en la medular, Zidane va recuperando jugadores. Tras el regreso entre semana de Dani Carvajal, que se perfila titular, y Raphael Varane, le toca el turno a Luka Modric, superada su dolencia en la espalda, y al esperado Eden Hazard.

El enésimo intento de aportar al equipo del belga llega ante el Betis, seis semanas después de caer lesionado el día de su reaparición. Tras superar una lesión en el psoas derecho que amplió una temporada repleta de dificultades. Solo catorce partidos, nueve titularidades, tres goles de un futbolista que estaba llamado a ser el gran referente.

El peso aumentó sobre las espaldas de Karim Benzema, el verdadero líder ante la ausencia del belga y del capitán Sergio Ramos. Peleando el ‘Pichichi’ a Leo Messi con sus 21 tantos, a cuatro del argentino tras marcar en los ocho últimos partidos de liga en los que fue titular.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al duelo ante el Real Madrid tras encadenar cuatro empates consecutivos ante Elche, Atlético de Madrid, Valencia y Athletic de Bilbao, y con la necesidad de puntuar en Valdebebas para consolidar su aspiración europea para el próximo ejercicio.

En sexta posición con 49 puntos, a uno de la Real Sociedad y empatado con el Villarreal, el Betis se ha marcado un objetivo para el que necesita abrir brecha por abajo y meter presión por arriba al conjunto donostiarra, por lo que el duelo se antoja clave, aunque difícil para comenzar a sumar de tres.

Para este partido, Pellegrini cuenta con las bajas importantes de Cristian Tello, quien sufrió un duro golpe en el partido ante el Athletic por el que tuvo que ser sustituido; y del internacional Nabil Fekir, expulsado en los primeros compases del duelo ante los bilbaínos y que deberá cumplir un partido de sanción.

Real Madrid vs. Betis: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Betis: Claudio Bravo, Emerson, Mandi, Bartra, Miranda, Guido Rodríguez, Guardado, Aitor Ruibal, Canales, Diego Lainez y Borja Iglesias.

Con información de EFE.