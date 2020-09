Liga de Quito iguala 1-1 ante Emelec y se mantiene como líder de la Liga Pro de Ecuador a solo 1 punto de Independiente del Valle, que aún no juega por la jornada en curso. El primero de los albos lo marcó Junior Sornoza y para los eléctricos; la Tuka Ordoñez puso el empate. Minutos después el atacante se fue expulsado por una fuerte falta sobre el zaguero, Franklin Guerra.

MÁS | Así llega LDU de Quito al partido ante Emelec por la Liga Pro

Emelec vs Liga de Quito: horarios y Canal TV para ver la Liga Pro-Ecuador

En vivo: Emelec vs Liga de Quito

Final del partido en Guayaquil.

89′ | Cae Zunino en el área de Emelec y toda la Liga de Quito reclama penal.

84′ | Fuerte entrada de la Tuka Ordoñez contra Guerra y se va expulsado el atacante de Emelec. Se paraliza el juego para atender al defensa de los albos.

Fuerte entrada de la Tuka Ordoñez contra Guerra y se va expulsado el atacante de Emelec. Se paraliza el juego para atender al defensa de los albos. 70′ | Minuto de hidratación.

Minuto de hidratación. 65 | Así fue el golazo de la Tuka Roberto Ordeñez.

GOL DE LA TUKA ORDOÑEZ, Emelec vs LDU | VIDEO

57′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EMELEC. Ordoñez con golpe de cabeza vence la reistencia de Gabbarini y pone el empate en Guayaquil. La ‘Tuka’ entró y le cambió la cara al ‘bombillo’.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EMELEC. Ordoñez con golpe de cabeza vence la reistencia de Gabbarini y pone el empate en Guayaquil. La ‘Tuka’ entró y le cambió la cara al ‘bombillo’. Borja se acaba de perder el segundo tanto de la Liga de Quito.

¡Uffffffffffffffffffffffff! Gabbarini salva a la Liga de Quito, Emelec salió con todo en el segundo tiempo y está cerca del empate.

¡Arranca el segundo tiempo en el Capwell de Guayaquil!

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo en el Capwell de Guayaquil.

Capwell de Guayaquil. Así fue el golazo de Junior Sornoza para el 1-0 a favor de Liga de Quito ante Emelec.

Emelec cae 1-0 ante Liga de Quito, en vivo por la fecha 13 de la Liga Pro

41′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LDU DE QUITO. Sornoza anota el primero en el George Capwell de Guayaquil

George Capwell de Guayaquil 28′ | En el estadio se encuentra el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro.

En el estadio se encuentra el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro.

25′ | ¡Uffffffffff! Zunino y la primera clara que tiene LDU para generar peligro.

¡Uffffffffff! Zunino y la primera clara que tiene LDU para generar peligro. 22′ | Falta a favor de los azules.

Falta a favor de los azules. 21′ | Uyyyyy, cerca Emelec del primer gol del partido. Este vez se luce Gabbiarini para enviar el balón al córner.

Uyyyyy, cerca Emelec del primer gol del partido. Este vez se luce Gabbiarini para enviar el balón al córner. 17′ | Hay un nuevo tiro libre para Liga de Quito, que se acerca de a pocos al arco del conjunto eléctrico.

Hay un nuevo tiro libre para Liga de Quito, que se acerca de a pocos al arco del conjunto eléctrico. 16′ | José Cevallos es amonestado.

15′ | Burbano ensaya un remate desde lejos, sin problemas para el golero Gabbiarini.

Burbano ensaya un remate desde lejos, sin problemas para el golero Gabbiarini. 13′ | Falta a favor de los albos.

Falta a favor de los albos. 11′ | Rechaza como puede Sornoza y hay lateral para Emelec.

8′ | Partido empatado en Guayaquil, Emelec es más que la visita, que solo ha atinado a defenderse en los primeros minutos del partido.

Partido empatado en Guayaquil, Emelec es más que la visita, que solo ha atinado a defenderse en los primeros minutos del partido. 3′ | ¡UFFFFFFF! Gran jugada por en medio de la cancha y casi llega el primero de Emelec por intermedio de Zapata.

¡UFFFFFFF! Gran jugada por en medio de la cancha y casi llega el primero de Emelec por intermedio de Zapata. ¡Ya se juega el partido entre Emelec y LDU de Quito!

Alineaciones confirmadas de Emelec y Liga de Quito para el partido de hoy:

Emelec: Ortiz, Caicedo, Mejía, Leguizamón, Rodríguez, Rodríguez, Cevallos, Carabalí, Burbano, Zapata y Barceló.

Alineaciones confirmadas de Emelec y Liga de Quito para el partido de hoy

Liga de Quito: Gabbarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Piovi, Villarroel, Zunino, Sornoza, Caicedo, Aguirre.

Buenas tardes. Iniciamos la transmisión en vivo y en directo del partidazo entre Emelec y Liga de Quito por la fecha 13 de la Liga Pro de Ecuador. No te pierdas los goles, resumen y resultado final del encuentro que promete ser emocionante de principio a fin.

Así llegan Emelec y LDU de Quito

Mientras Emelec descansó luego del empate por 1-1 en la casa de Olmedo de Riobamba, el domingo pasado, Liga de Quito reaparecerá luego del partido del martes reciente contra Deportivo Binacional, al que derrotó por 0-1 en Lima por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Los partidos con Emelec son otra historia, yo creo que son especiales y se juega de forma diferente, como son los Liga vs Barcelona”, señaló en la antesala Pablo Repetto.

“A Emelec quizás son errores puntuales los que no le permitieron estar en la pelea como se preveía en el comienzo del campeonato. Dependemos de nosotros, faltan tres fechas y eso es bueno, pero si no logramos ganar, no dependeríamos de nosotros. La idea es ir a buscar los tres puntos para estar tranquilos de cara a los partidos que nos quedan”, añadió el uruguayo.

Un triunfo colocaría a LDU como puntero absoluto de la tabla de posiciones de la Liga Pro con 30 unidades, a dos puntos de Independiente del Valle y Barcelona SC.

¿En qué puesto está Liga de Quito y Emelec?

LDU de Quito se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano con 28 unidades, al igual que Independiente del Valle. Por su parte, Emelec ocupa la décima posición con 12 unidades y es uno de los peores equipos del campeonato, pues ha sumado a razón de 1 punto por partido.

Más sobre LDU y Emelec