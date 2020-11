Este 17 de noviembre, Ecuador vs. Colombia en vivo online por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Tri va por el triunfo en casa, luego de vencer a Bolivia de visita en La Paz y ser uno de los mejores en la tabla de posiciones. Los de Gustavo Alfaro son terceros en la clasificación y un triunfo en Casa Blanca bien lo podría poner como líder del torneo continental. En la vereda de enfrente está el cuadro cafetalero que viene de caer en casa goleado ante Uruguay y en casa. Los de Carlos Queiroz con James Rodríguez saben que necesitan dar el golpe en tierras ajenas y así no alejarse en la tabla. Aquí conoce la hora, TV y alineaciones confirmadas del partido para que no te pierdas ningún detalle.

A qué hora juegan Ecuador vs. Colombia

Las selecciones de Ecuador y Colombia juegan desde las 16 horas de Ecuador y Perú. Pero si quieres ver el choque en países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil puedes conectarte a ver el partido desde las 18 horas. Recordemos que los dirigidos por Gustavo Alfaro vienen de ganar 3 - 2 de visita a Bolivia el pasado jueves. Beder Caicedo, Ángel Mena y Carlos Gruezo fueron los autores de los tantos.

¿Dónde juegan Colombia y Ecuador por las Eliminatorias?

El partido entre Colombia y Ecuador se desarrollará en el estadio Casa Blanca (Rodrigo Paz Delgado) en donde normalmente juega de local la Liga Deportiva Universitaria. Cabe precisar que Colombia pretenden recuperarse de su aplastante derrota por 3-0 ante Uruguay, quien lo sorprendió desde el inicio con el tanto de Cavani. Asimismo, tendrá una baja como la de Yerry Mina, expulsado en aquel cotejo a tientas del final.

Más horas en el mundo para seguir Ecuador vs. Colombia

Bolivia: 5 pm

Argentina : 7 pm

Paraguay : 7 pm

Perú : 4 pm

Colombia : 4 pm

Ecuador : 4 pm

Chile: 7 pm

Uruguay : 7 pm

Qué canales TV transmiten el Ecuador - Colombia

Tigo Sports | Bolivia

TyC Sports, TV Pública | Argentina

Tigo Sports | Paraguay

OGLOBO | Brasil

Movistar Deportes | Perú

Caracol TV | Colombia

YouTube ECDF | Ecuador

Chilevisión | Chile

VTV | Uruguay

Sky Sports | México

FITE (PPV - STREAMING) | Estados Unidos

