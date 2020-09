U de Chile vs. Colo Colo EN VIVO vía CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF para ver EN DIRECTO ONLINE el Superclásico 2020 del Campeonato Nacional AFP Planvital. Conoce aquí cómo puedes ver la transmisión minuto a minuto en directo del duelo que se disputará este domingo 06 de setiembre desde el Estadio Nacional de Santiago a partir de las 13:00 horas para todo el territorio chileno, mientras que en Perú podrá ser visto desde las 12:00 horas.

Mira EN VIVO AQUÍ CDF PREMIUM

Claro TV CDF HD: Canal 189 CDF PREMIUM: Canal 190 (SD) y Canal 490 (HD)

Movistar TV CDF HD: Canal 484 CDF PREMIUM: Canal 486 (SD) y Canal 896 HD)

DirecTV CDF HD: Canal 632 CDF PREMIUM: Canal 631 (SD) y Canal 1631 (HD)

TuVES HD CDF HD: Canal 505 CDF PREMIUM: Canal 504 (SD) y Canal 114 (HD)

Entel TV HD CDF HD: Canal 220 CDF PREMIUM: Canal 242 (SD) y Canal 243 (HD)

¿Cuáles son las señales de CDF?

CDF HD: Emite los eventos deportivos más importantes en alta definición. Aquí puedes ver el Campeonato Nacional AFP Planvital, como el superclásico entre Colo Colo y la U de Chile. Ojo, en caso hayan dos equipos peleando palmo a palmo la Liga de Chile 2019, CDF transmite un encuentro por esta señal y agrega una segunda señal en HD (CDF 2 HD) para transmitir el restante.

CDF PREMIUM: Transmite en vivo y en exclusiva todos los encuentros que se programen del Campeonato Nacional AFP Planvital. Además, realizan especiales y programas de análisis sobre la Liga de Chile.

Estadio CDF: Señal en línea de CDF. Aquí puedes ver todos los eventos deportivos VÍA STREAMING y el acceso es a través de una suscripción. Puedes verla desde cualquier parte del mundo.

La confianza de Parraguez ante la Universidad de Chile

“Si juego ganamos 3-1, si no juego 2-1… Goles de Paredes y Bolados, los otros”, indicó para el programa de YouTube “Jugados”. “Todos los clásicos son especiales, pero éste es especial por el público y por la gente, sin gente en el estadio, el sonido ambiente que muchas veces te juega a favor o en contra dependiendo si eres visita o local. Va a ser muy raro un clásico sin gente”, añadió.

La última baja de Colo Colo para enfrentar a la U

Los ’Albos’ han sufrido una baja de última hora, a un día del Superclásico ante la U. El defensor central Matías Zaldivia no ha sido convocado para el duelo ante los azules para disputar el clásico número 187 en la historia del fútbol chileno. Gualberto Jara, técnico del conjunto colo colino no lo ha llamado debido a que aún no logra superar sus problemas musculares. Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde se perfilan como los titulares.

El buen presente de la U de Chile y una racha negativa que quieren cortar

La tabla de posiciones indica que la Universidad de Chile se encuentra peleando los primeros puestos del Campeonato Nacional 2020. Con un partido menos que el líder Universidad Católica (22 puntos), los azules suman 15 puntos y quieren seguir muy cerca de los cruzados. Por su parte, Colo Colo marcha en las últimas posiciones con solo 7 puntos.

Pero hay una racha negativa que la U de Chile quiere cortar: los azules no logran vencer a Colo Colo desde el año 2013. El 5 de mayo de 2013 fue la última vez que derrotaron a su eterno rival. Aquella vez, Juan Ignacio Duma en dos ocasiones y un doblete de Charles Aránguiz le dieron la victoria a la U.

La baja de la U de Chile ante Colo Colo

El sábado, un día antes del Superclásico ante Colo Colo, se ha podido confirmar la baja de Franco Lobos, atacante de la Universidad de Chile que no podrá estar presente debido a una contractura en el último partido ante Palestino.

Sebastián Galani y Jonathan Zacaría son las otras dos bajas que ha sufrido la Universidad de Chile para este duelo ante Colo Colo.

U de Chile vs. Colo Colo: Horarios para ver EN VIVO y EN DIRECTO

Chile: 13:00 horas

Perú: 12:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

España: 19:00 horas

U de Chile vs. Colo Colo: posibles alineaciones

U de Chile: F de Paul; M. Rodríguez, O. González, L. del Pino, J. Beausejour; Moya, Cornejo, Montillo, Aránguiz; Larrivey, Guerra.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo; Carlos Carmona, César Fuentes; Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Pablo Mouche y Esteban Paredes.

