Universitario vs. Huracán EN VIVO | Hoy FOX SPORTS, ESPN 2, TNT Sports y TyC Sports desde las 20:00 horas tendrán la TRANSMISIÓN y SEÑAL EN DIRECTO del partidazo entre cremas y e Globo por el Torneo de Verano 2020 en la ciudad de San Juan. Aquí te dejamos una GUÍA COMPLETA de canales para que no te pierdas ningún detalle en vivo y en directo desde la comodidad de tu celular.

Universitario buscará su primer triunfo en la era de Gregorio Pérez, quien llegó en el 2020 para reemplazar al saliente Ángel Comizzo. Los cremas lucirán esta noche a sus flamantes refuerzos: Alexander Succar, Iván Santillán, Jonathan Dos Santos, Luis Urruti, Donald Millán y Federico Alonso.

Universitario vs. Huracán EN VIVO: GUÍA de canales para seguir el partido EN DIRECTO:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN3

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Rusia: Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Qué partidos transmite ESPN En vivo para este domingo 12 de enero?

Inglaterra

9:00 HORAS | FT AFC Bournemouth 0 - 3 Watford | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

11:30 HORAS | Aston Villa vs Manchester City | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Italia

12:00 HORAS | Hellas Verona vs Genoa | ESPN Sur, ESPN Play Sur

14:45 HORAS | Roma vs Juventus | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Argentina, Torneo de Verano

20:00 HORAS | Huracán vs Universitario | ESPN Play Sur, ESPN Play Norte

Amistosos Internacional

18:30 HORAS | Millonarios vs América de Cali | ESPN Play Sur, ESPN Norte, ESPN2

TRANSMISIÓN de Fox Sports Premium En Vivo, válido solo para Argentina

Señal terrestre

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora: Canal 20 y 62 (HD)

Tele Centro UHF: Canal 206

Señal satélite

DirecTV: Canal 604 (SD), Canal 1604 (HD) y Canal 4000 (4K, ocasionalmente)

InTV: Canal 629 (HD)

Señal cable

Cablevisión: Canal 123 y 603 (HD)

Telecentro: Canal 111 y 1017 (HD)

TeleRed: Canal 58 y 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 y 812 (HD)

Cabletel: Canal 213 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD)

Supercanal: Canal 131 y 130 (HD)

Del Viento TV: Canal 528 (HD)

Señal IPTV

Cablevision Flow: Canal 123 y Canal 603 (HD)

Claro TV: Canal 120 (HD)

Movistar TV: Canal 251 (HD)

Dibox: Canal 638 (HD)

¿Cómo ver de forma legal ESPN En Vivo y En Directo desde una app para tu celular?

ESPN: Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

SportTV Live: Te permite tener acceso a varios canales deportivos para ver las grandes ligas europeas, la Champions y los partidos de distintas selecciones en el mundo. No requiere registro y es totalmente gratuita. (App Store/Google Play).

Fanatiz: es un servicio global de streaming en vivo y on demand de deportes a nivel mundial. Su transmisión en directo llega a millones de latinoamericanos por el mundo, con las ligas y equipos que quieren ver semana a semana, sin olvidar a los fanáticos del fútbol, de cualquier nacionalidad, que siguen las ligas desde las que emergen las grandes figuras del balompié mundial.

Programación de TyC Sports 12 de enero 2020:

10:00 HORAS | Los especiales de TyC Sports | Maradona 10 x 10

Un programa especial de 10 horas dedicado a Diego Armando Maradona con los momentos más destacados de la carrera del 10 dentro y fuera de la cancha.

20:00 HORAS | Atenas vs. Boca (Liga de Básquet)

22:00 HORAS | Player One eSports (Programa de videojuegos)

22:30 HORAS | Especial - Mejores carreras de STC 2000

00:30 HORAS | Maradona en Líbero VS. | Programa que realiza un análisis preciso de lo que sucede en el terreno de juego en un programa futbolero que se distingue por la originalidad de los informes, las entrevistas sin cassette, los ránkings Lírico y Rústico y otras secciones.

Mira TNT Sports En vivo: programación domingo 12 de enero:

10:30 HORAS | RIVER VS NACIONAL

12:30 HORAS | RECUERDOS DE SELECCIÓN

13:30 HORAS | TODO SOBRE DIEGO

14:00 HORAS | HISTORIAS DEL GRÁFICO

15:00 HORAS | MUNDO PADEL

15:30 HORAS | INTERIOR FUTBOLERO - 3° TEMPORADA

16:30 HORAS | PLAYLIST DE BUENA FE

16:50 HORAS | POR LA PASIÓN

19:00 HORAS | VÉLEZ SÁRSFIELD - ATL. TUCUMÁN

21:00 HORAS | TNT GOL FEM

23:00 HORAS | ARTISTAS DEL KO

Horarios en el mundo para seguir el partido entre Universitario - Huracán EN VIVO:

Argentina | 22:00 horas

Chile | 22:00 horas

Colombia | 20:00 horas

Brasil | 22:00 horas

México | 19:00 horas

Uruguay | 22:00 horas

Venezuela | 21:00 horas

España | 04:00 horas (Del día lunes 13 de enero)

Estados Unidos | 20:00 horas de Washington D. C., Distrito de Columbia

¿Cuánto cuesta una entrada para ver el partido entre Universitario y Huracán?

Conoce aquí el precio de las entradas para ver los partidos que disputará Universitario en el Torneo de Verano, Copa San Juan a jugarse en el Estadio del Bicentenario.

Populares: 100 dólares

Tribuna este: 200 dólares

Platea: 300 dólares

Platea Baja: 400 dólares

Cabe resaltar que los partidos que disputará Boca Juniors tendrán un costo más alto. Las entradas serán $50 más caras: Popular $150, Tribuna este $250, Platea Alta $350 y Platea baja $400.

Universitario vs. Huracán: ¿Cómo llegar al estadio del Bicentenario vía Google Maps?

