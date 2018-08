Usain Bolt falla su primer gol como futbolista de la manera menos pensada

El jaimaquino Usain Bolt debutó profesionalmente en el fútbol profesional, pues el ex atleta ahora pertenece al Central Coast Stadium de Australia y estuvo presente en el partido amistoso que disputó ante el Coast Select. Aunque su debut en un nuevo deporte causó bastante expectativa en el mundo, el jamaiquino se notó bastante agotado e incluso falló una ocasión clara de gol por su lentitud.

El atleta más rápido del mundo hizo su ingreso a los 71 minutos de juego, su equipo ya iba ganando por 6-0 y seguían teniendo las ganas de seguir anotando goles, sin embargo, en la primera pelota que tocó, la pelota se fue desviada como si hubiese rebotado en algún objeto, dicha acción causó la risa de los presentes e incluso del propio Bolt quien no imaginó lo que le estaba pasando.

Asimismo, en la misma jugada, Bolt no llegó a tiempo a encontrarse con el balón y recibió duras críticas al final del encuentro. Cuando el árbitro daba por finalizado el partido amistoso, Usain Bolt mostraba su cansancio y el sudor no dejaba de caer por su cuerpo, posteriormente el mismo atleta lo confesó diciendo que si bien es el récord mundial en atletismo, no tiene resistencia durante varios minutos.

El atleta venía entrenando de manera profesional en Australia y poco a poco busca ganarse su contrato profesional y ser un fútbolista más a nivel mundial.

