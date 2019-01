Usain Bolt anuncia su retiro del fútbol: "Fue bonito mientras duró"

Usain Bolt puso fin a su aventura en el fútbol. El jamaiquino anunció su retiro de las canchas luego de militar en el Central Coast Mariners de Australia, equipo que decidió no renovarle contrato y supuso el alejamiento del exvelocista de este deporte.

"Fue una buena experiencia, de verdad disfruté estar en un equipo, algo muy distinto a la pista y eso fue divertido mientras duró. Ha sido divertido mientras duró, una bonita experiencia. He disfrutado ser parte de un equipo y hacer algo diferente del atletismo. La vida deportiva se ha terminado, tengo muchas cosas en mente", expresó Usain Bolt a ESPN.

Como se sabe, Usain Bolt había dicho meses atrás que si no encontraba otro equipo profesional para continuar con su etapa como futbolista, colgaría los chimpunes. El jamaiquino se ofreció y probó en otros clubes, pero finalmente no logró convencer a nadie.

Marcó dos goles

Usain Bolt llegó a tocar techo en su corta carrera como futbolista cuando anotó dos goles en un juego amistoso con su equipo. Además, probó suerte en el Stromsgodset del balompié noruego y realizó pruebas en el Borussia Dortmund; sin embargo, no tuvo suerte.

Usain Bolt reconoció en múltiples ocasiones que el haber incursionado en el fútbol le dejó un gran aprendizaje. "No quiero decir que no se trató adecuadamente, pero creo que lo hicimos, no como deberíamos y aprendes tu lección, vives y aprendes", dijo.

